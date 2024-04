“Rigenerazione urbana dei centri storici”: imprenditori turistici a confronto alla Badia Grande

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 19 aprile, nella sala Archi del multisala Badia Grande di Sciacca nel quartiere di San Michele, dalle 15,30 in poi, è in programma un convegno-dibattito su “Rigenerazione urbana dei centri storici: sviluppo turistico, opportunità di crescita imprenditoriale e ricchezza di un territorio”.

Ad organizzare l’evento è l’associazione “Strutture turistiche Sciacca centro” che racchiude diversi imprenditori turistici per un totale di quasi 500 posti letto. Con questo sodalizio, di recente costituzione tra gli operatori del settore con attività di ospitalità turistica nel centro storico di Sciacca, si ritiene indispensabile porre l’attenzione sui temi della rigenerazione dei centri storici, intesa come quell’insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di spazi urbani tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. “Rigenerare” per permettere inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale.

L'evento è patrocinato dal Comune di Sciacca, dalla presidenza del consiglio comunale di Sciacca, dagli atenei di Palermo e Messina, dagli Ordini professionali degli ingegneri, architetti e dei geometri.