L’Ama al Cuore: Vincenzo Tusa e Giusto Correnti in concerto

Venerdì 29 luglio, alle 21:30, al Sicilytude Enoristorante di Ribera, via Pasciuta 1, Vincenzo Tusa e Giusto Correnti si esibiranno in concerto eseguendo brani strumentali di chitarra elettrica, batteria analogica e digitale.

L’Ama al Cuore è il progetto di musica Elettro/Beat Alternative, Vincenzo Tusa alla chitarra e Giusto Correnti alla batteria/drum machine, in cui l’alternanza di parti melodiche e armonie elettriche ed elettroniche creano una dicotomia che tende a sottolineare la coesistenza di sentimenti contrastanti. Le melodie degli strumenti si intrecciano creando una sequenza che si rincorre in una lotta avvincente fra gli opposti.

Giusto Correnti, batterista e musicista multiforme siciliano. Sperimentatore di sequenze rock e alternative, fondatore del gruppo Famelika e componente originario della band Dimartino, noto gruppo presente a Sanremo nel 2019. I suoi pezzi hanno introdotto i concerti di apertura degli Afterhours, Persiana Jones, ‘O Zulù, Bisca, Menagoid. Fra le collaborazioni più note i Black Eyed Dog, per un progetto di Fabio Parrinello, Avanscoperta Russa, Nicolò Carnesi e MariaAntonietta.

Vincenzo Tusa, chitarrista poliedrico, compone e produce, ed è noto per la scrittura di brani strumentali a due tracce, arricchiti con effetti e suoni di riverbero ed eco Il genere è strumentale, ambient, soundscape, la sua esperienza sonora offre il set alla riflessione contemplativa e spirituale, strumentalizzando arpeggi che scandiscono il tempo, riverberi e delay che rendono il suono quasi una suggestione. Tusa ha una formazione musicale influenzata dall'ascolto di musicisti della scena alternativa, rock, fusion e minimalista: J.Page, Gilmour, Metheny, Fripp, Frisell, Eno, Glass. È affascinato dalla musica da camera e i suoi environment diventano colonne sonore in diversi cortometraggi indipendenti. Oggi suona e compone musica ambient/strumentale e affianca il suo lavoro alla partecipazione in attività live, personali e con gruppi di genere prog e alternative. Ha prestato la sua musica per la realizzazione di performance installative e spettacoli e collabora con altri musicisti partecipando alla realizzazione dei loro lavori. Our Leaves è il suo primo disco, album in 9 tracce di natura intimista, prodotto con l’ausilio di un set up digitale, reverbero ed eco. Musiche da atmosfera pensate come soundtrack. Mooncallsearth è un album strumentale di chitarra elettrica in uscita sulle piattaforme Sound Cloud, Spotify ed Apple Music.