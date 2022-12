Statalizzazione del Toscanini, concerto natalizio per festeggiare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Proseguono i festeggiamenti per la statalizzazione del conservatorio Arturo Toscanini in collaborazione con il Rotary club e il Comune di Ribera in occasione del concerto di Natale che verrà eseguito dai solisti e dall'orchestra sinfonica jazz e pop del conservatorio diretta dal maestro Alberto Maniaci. L'evento sarà finalizzato ad una raccolta di beneficenza.

Il concerto sarà messo in scena il 21 dicembre alle 19 al Cine Teatro Lupo, a piazza Castello, a Ribera. Ne danno notizia il direttore Riccardo Ferrara, il presidente Roberto Albergoni e il presidente del Rotary club, Alfonso Spataro.

Gli eventi saranno organizzati sotto la direzione artistica della vice direttrice Mariangela Longo e la supervisione del direttore di produzione Simone Piraino.