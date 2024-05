Torna “RiabilitAg”, fisiatri siciliani a confronto per due giornate

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno, come ogni primavera, i fisiatri siciliani si danno appuntamento ad Agrigento grazie a “RiabilitAg, importantissimo evento voluto dal dottore Fausto Crapanzano, direttore dell’Unità operativa complessa di riabilitazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, responsabile scientifico del convegno.

I lavori sono in programma il 3 maggio dalle 14:30 e il 4 maggio dalle 9 all’hotel della Valle in via Ugo La Malfa. Presidente onorario del convegno è il dottore Alfredo Zambuto, fisiatra. Gli specialisti, che giungono da ogni parte della Sicilia, nella due giorni si confronteranno soprattutto sulle problematiche degli arti superiori, le patologie chirurgiche delle spalla e dei postumi di traumi, la spasticità dell’arto superiore, algodistrofia, ma anche sui linfedemi, la rieducazione legata ai trattamenti di fisioterapia e terapia occupazionale.

Saranno presenti, tra i numerosi relatori, Michele Vecchio dell’Università di Catania; Francesca Toia dell’Università di Palermo; Giuseppe Tulumello, direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia dell’ospedale di Agrigento; Sara Lanza, direttore dell’Unità operativa complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Ragusa; Valeria Coco, presidente regionale della Simfer; Salvatore Farruggia, responsabile del servizio di Terapia del dolore dell’ospedale di Agrigento; Rosario Ciraulo, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Agrigento; Baldo Lupo, fisioterapista dell’Unità operativa complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Licata e Valeria Milazzo, terapista occupazionale dell’Unità operativa complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Agrigento.

Il convegno è rivolto a medici di tutte le discipline ed a fisioterapisti, terapisti occupazionali, tecnici ortopedici, logopedisti, farmacisti e nfermieri.

Ai partecipanti verranno riconosciuti 7,7 crediti Ecm.