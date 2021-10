"Infrastrutture: quale futuro per la provincia di Agrigento?": sabato convegno al teatro "Pirandello"

Orario non disponibile

Quando Dal 30/10/2021 al 30/10/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Chiediamo allo Stato e alle Regioni l’impegno a lavorare all’unisono, al di là di ogni colore politico, affinché sia varato un nuovo piano speciale di investimenti per il rilancio della Sicilia, con particolare riferimento al territorio centro meridionale dell’Isola penalizzato da un grave gap infrastrutturale e dai mancati investimenti del PNRR”.

È questo l’appello lanciato alla politica dalla Rete delle Professioni Tecniche di Agrigento che, per sabato prossimo, al teatro Pirandello, con inizio alle 9, promuove il convegno sul tema: “Infrastrutture: quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centromeridionale?”, patrocinato dall’Arcidiocesi di Agrigento, dal Comune di Agrigento, dalla Regione Sicilia e dall’Università degli Studi di Palermo.

Dopo i saluti del sindaco Miccichè e del prefetto Maria Rita Cocciufa e l’apertura dei lavori a cura di Rino La Mendola, interverranno: Giancarlo Cancelleri sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità; Marco Falcone, Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Sicilia.

Prevista alle 11 una tavola rotonda con i rappresentanti tecnici di Stato e Regione. Invitati a partecipare al dibattito politico, previsto alle 12:30, la deputazione agrigentina, europea, nazionale e regionale e i rappresentanti di enti e associazioni che hanno patrocinato l’evento.

La chiusura dei lavori è affidata ai presidenti degli Ordini e dei Collegi della Rete delle Professioni Tecniche che daranno lettura, commenteranno e approveranno il manifesto del convegno.