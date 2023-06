"L'Italia ripudia la guerra": anche ad Agrigento raccolta firme per il referendum

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. E’ il dettato dell’articolo 11 della costituzione ed è anche il motivo per cui è stato indetto il referendum contro la guerra lanciato dal Comitato “Ripudia la guerra”.

In tutta Italia si stanno adesso raccogliendo firme contro la guerra e l’invio di armi ai Paesi coinvolti in conflitti. Anche ad Agrigento, ad opera del gruppo “Fare Rete”, si procederà ad una raccolta di firme sul Referendum in argomento e perciò un banchetto per la loro raccolta verrà allestito sabato 1 e venerdì 7 luglio 2023, dalle 18 alle 20, a Porta di Ponte, Agrigento.