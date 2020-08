"Al passo coi templi – Il risveglio degli Dei” al teatro Costabianca

Un palco. Uno schermo. Un pianoforte. Una storia. Dopo il grande successo a Taormina con lo spettacolo – evento all’alba “Al Passo coi templi – Il risveglio degli Dei”, Marco Savatteri dedica una serata speciale ad Agrigento, riannodando i fili degli ultimi otto anni e di una scommessa nata nella Città dei Templi come sfida personale e diventata percorso collettivo: la “Casa del Musical”.

Lo spettacolo si intitola “I colori di Casa del Musical” e andrà in scena domani 27 agosto (ore 21,30) al teatro Costa Bianca di Realmonte. Un concerto “tridimensionale” che passerà in rassegna i brani più belli delle opere scritte e prodotte in questi anni da Casa del Musical: da “Camicette Bianche” il musical che racconta della migrazione di tanti siciliani nel dopoguerra e vanta 40 repliche in Italia e all’estero, ad “Al passo coi Templi – il risveglio degli dei” che il 19 agosto all’alba ha conquistato pubblico e critica meritando l’attenzione della stampa nazionale, passando per “Lo Zar a Palermo”, evento promosso per Palermo Capitale della Cultura 2018 e lo spettacolo itinerante “Caravaggio - la fuga”, realizzato nel dicembre 2019 a Palermo.

“Al pianoforte ci sarò io a suonare in diretta alcuni brani delle opere scritte e messe in scena negli anni. Ma al mio fianco ci saranno i performer di Casa del Musical coi costumi di scena mentre alle nostre spalle scorreranno le immagini degli spettacoli – spiega Savatteri - Io suonerò e dialogherò con gli spettatori per raccontare anche aneddoti e curiosità legate agli spettacoli, agli artisti che si sono avvicinati nel tempo al percorso della Casa del Musical e l’emozionante storia di questa scuola che in pochi anni è stata in grado di affermarsi come luogo di formazione nel campo dello spettacolo insieme al progetto Archè, il corso di alta formazione artistica in teatro classico realizzato con Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. Due realtà create per promuovere il talento di questa città ricca di storia, arte e cultura. È uno spettacolo che ho pensato per Agrigento e i miei concittadini. Un appuntamento d’amore”. Accanto a Savatteri alcuni tra gli artisti che con lui hanno firmato la direzione de “Al Passo coi templi - Il Risveglio degli dei”: Ernesto Marciante per la direzione corale, il coreografo Gabriel Glorioso, Turi Scandura che ha curato le coreografie di fuoco e i combattimenti scenici, Enrico Fallea per gli arrangiamenti, l’aiuto regista Dino Mallia e la costumista Valentina Pollicino.

Apre il concerto alle 21,30 il brano principale del musical “Evita” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice di cui Savatteri ha realizzato il primo adattamento in italiano approvato per l’utilizzazione in teatro proprio dagli autori. Poi le altre produzioni di Casa del Musical alla presenza dei giovani talenti del cast e con gli artisti che si sono aggregati da fuori come l’attore Silvio Laviano, la cantante Antonella Anastasi che ha dopo il pubblico di The Voice ha emozionato quello di Taormina con il brano finale di “Al passo coi Templi - Il risveglio degli Dei”. Sullo schermo anche l’attore Gianfranco Giannini protagonista dell’evento teatrale diretto da Savatteri, “Hadrianus Imperator” andato in scena nel 2018 a Palazzo Biscari di Catania.

Seicento i biglietti disponibili in vendita alla sede di Box –Office Agrigento in via Imera 27 ed online su www.webtic.it (link completo: www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496).

Biglietti: 11 euro. Punto vendita Box –Office Agrigento, via Imera 27 e online su www.webtic.it