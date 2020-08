Milici e Mandreucci al Costabianca: serata di musica ed emozioni

L'armonica di Giuseppe Milici e la chitarra di Marcello Mandreucci insieme, stasera alle 21:30 al Teatro Costabianca a Realmonte, per raccontare attraverso la lente dell'ironia il loro sodalizio artistico e personale, figlio di un antico rapporto di amicizia consolidato nel tempo da passioni comuni ed esperienze umane e professionali che hanno caratterizzato questi loro “primi quarant'anni” in musica.

I due musicisti proporranno anche brani di Ennio Morricone reinterpretandoli con note suggestive e avvolgenti.

Giuseppe Milici, armonicista e compositore, vanta collaborazioni musicali con artisti di diversa estrazione. Si pensi, tanto per citarne alcuni, a Peter Cincotti, Francesca Alotta, Aleandro Baldi, Fabio Concato, Gianni Morandi, Toots Thielemans, Giancarlo Giannini, Gino Paoli, Gigi D'Alessio, Lina Sastri, Antonella Ruggiero, Amii Stewart, David Riondino, Simona Molinari, Dirotta su Cuba, Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Philip Catherine, Franco Cerri, Irio De Paola, Laura Fygi, James Newton, I Ragazzi Italiani, Dario Deidda, Gigi Cifarelli, Dario Deidda, Sasà Salvaggio, Gegè Telesforo, Pietra Montecorvino, Alessandro Haber, Riccardo Pazzaglia, Beatrice Luzzi, Edoardo Siravo, Beppe Vessicchio, Zoltan Pesco, Massimo Ghini, Vince Tempera, Neja, Raphael Gualazzi, Ernesto Vitolo, Gianfranco D’Angelo e Sabina Guzzanti.

*Per info, prenotazioni e vendita biglietti rivolgersi a Box Office, in via Imera ad Agrigento,

telefono 092220500. I ticket possono essere acquistati direttamente al botteghino del Teatro Costabianca prima dello spettacolo

Costo ticket 11 euro per gli adulti, 6 euro per gli under 14