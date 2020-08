Riforma del Tso, tavolo di lavoro a Ravanusa

Parte da Ravanusa, il luogo in cui avvenne il controverso TSO del rapper Dario Musso, la proposta di riforma del TSO in senso garantista. Nell’ ambito della Settimana Sociale di Ravanusa, si terrà il primo tavolo di lavoro per la riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio psichiatrico in Italia: “Proposta di legge per la riforma dell’art. 35 della legge 833/1978”

L’evento, cui parteciperanno i proponenti, avrà luogo nella Sala delle Conferenze Agripub, in Corso della Repubblica 159, e i lavori verranno diffusi in diretta streaming su Youtube e Facebook.

Partecipanti:

Comitato Mille Avvocati per la Costituzione (Avv. Francesca Leonardi)

Comitato di Iniziativa Psichiatrica (Dott. Giuseppe Calabrò)

Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (Avv. Enrico Del Core)

Associazione Diritti alla Follia (Avv Michele Capano)

Dirigono i lavori l’Avv Lillo Massimiliano Musso e il dott. Alberto Brugnettini

con la collaborazione della dott.ssa Nadia Tonti e di Mario Danny Messinese