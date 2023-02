Aperitivo e film, si ride tanto ma col retrogusto amaro: nuova serata per la rassegna di “Immagina”

Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica “Cozy cinema wednesday” negli spazi di “Immagina coworking” ad Agrigento in via Cesare Battisti.

Per la terza serata, in programma mercoledì 1 marzo alle 19,30, è stato scelto il film “Margini” di Niccolò Falsetti: “una commedia italiana in cui si ride davvero ma che ha il sapore amaro della realtà”: è stata definita così su mymovies.

“Cozy Cinema Wednesday” è un ciclo che propone aperitivo e film ogni mercoledì. Vino rosso e specialità siciliane saranno serviti al pubblico alle 19,30, circa 90 minuti prima della proiezione.

Grosseto, 2008. Michele, Edoardo e Iacopo, amici da sempre, formano un gruppo street punk hardcore, ma non hanno una lira, un'occupazione, e neppure un luogo in cui suonare. Miracolosamente sono chiamati come opening act della band americana Defense in tournée europea, ma la data del concerto viene poi cancellata. A Michele viene allora in mente di invitare i Defense a Grosseto, e altrettanto miracolosamente la band accetta: peccato che manchino il locale, l'impianto acustico e i soldi per i trasferimenti. Michele ha moglie e figlia, Edoardo un padrino dispotico, e Jacopo l'occasione di suonare per un'orchestra seria. Riusciranno i nostri eroi nella loro delirante impresa?

Ingresso 4 euro.