“Pasoliniana”: rassegna cinematografica dedicata ad uno degli autori più influenti del Novecento

Quattro appuntamenti per riscoprire le opere cinematografiche di Pier Paolo Pasolini, uno dei più influenti autori del Novecento nell’anno del centenario dalla nascita. Le proiezioni si svolgeranno nella sala “Fazello” del museo archeologico “Pietro Griffo” in contrada San Nicola.

La rassegna, a partire dal 9 febbraio, s’intitola “Pasoliniana” ed è promossa daI Parco della Valle dei Templi e dal centro culturale Pier Paolo Pasolini con il patrocinio dall'assessorato regionale dei Beni culturali con la collaborazione del Circolo ARCI “John Belushi”.

“Il corpus cinematografico pasoliniano - spiega il presidente del centro ‘Pasolini’, Maurizio Masone - è un insieme denso, complesso, problematico, costituito da dodici lungometraggi di finzione, quattro cortometraggi collocati in film a episodi e sei documentari. Ai lavori scritti e diretti da Pasolini si sommano le sceneggiature parziali o complete destinate ad altri registi, dalle pagine scritte per Fellini (‘Le notti di Cabiria’, ’La dolce vita’) fino agli interi script di film girati da Mauro Bolognini (‘La notte brava’) e Bernardo Bertolucci (‘La comare secca’). In questa rassegna presentiamo tre film-capolavoro di Pasolini come ‘Accattone’ (9 febbraio), ‘Il Vangelo secondo Matteo’ (23 febbraio), ‘Mamma Roma’ (2 marzo) - tutti in versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna - e un film documento del 2019 dal titolo 'In un futuro Aprile - Il giovane Pasolini' (18 febbraio) di Costabile e Savonitto, i quali, oltre a occuparsi con ampiezza di materiali iconografici di un periodo della vita di Pasolini che necessitava ancora di approfondimento, hanno realizzato un più che interessante documentario sulla parola”.

L’ingresso è libero. Le proiezioni inizieranno alle 18.