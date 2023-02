Aperitivo e film negli spazi di “Immagina coworking”: sullo schermo “Troppa grazia” di Gianni Zanasi

Lucia, geometra, si destreggia tra una figlia problematica, una carriera inesistente e la morte della propria vita affettiva. Durante una mappatura catastale piuttosto irregolare, la donna ha una apparizione mistica che le cambia la vita. E’ questo l’incipit della storia raccontata nel film di Gianni Zanasi, “Troppa grazia”, con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston e Rosa Vannucci che sarà proiettato mercoledì 15 febbraio alle 21 negli spazi di “Immagina coworking” in via Cesare Battisti ad Agrigento. “Troppa grazia” è uscito in Italia il 22 novembre 2018 e ha esordito al Festival di Cannes il 17 maggio dello stesso anno vincendo il premio “Label Europa Cinema”.

Si tratta del secondo appuntamento della rassegna “Cozy Cinema Wednesday”, un ciclo che propone aperitivo e film ogni mercoledì. Vino rosso e specialità siciliane saranno serviti al pubblico alle 19,30, circa 90 minuti prima della proiezione. Ingresso 4 euro.