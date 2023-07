Valle dei templi, torna la rassegna “Arcosoli Jazz” nel nuovo teatro del Parco: ecco il programma

Torna l’appuntamento con “Arcosoli Jazz 2023” nella nuova location del teatro del Parco, sito in via Panoramica dei Templi. Per il dodicesimo anno la musica colta risuona nella Valle dei Templi per regalare emozioni agli appassionati di musica jazz e non solo.

“Siamo molto contenti – ha detto il Direttore del Parco Roberto Sciarratta – di potere proporre ai nostri visitatori una offerta musicale ed artistica di altissimo livello. È nella mission del Parco promuovere e sostenere gli eventi che arricchiscono ulteriormente il ventaglio di iniziative culturali in un momento in cui sulla nostra Città, Capitale Italiana della Cultura 2025, sono puntati i riflettori. In cantiere abbiamo tanti altri prestigiosi progetti che ci consentiranno di attirare un numero sempre maggiore di visitatori, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi. Il patrimonio archeologico incontra la cultura per valorizzare ulteriormente le risorse umane, monumentali e naturalistiche che il territorio possiede”.

Sabato 29 Luglio – ore 21:00

Hermon Mehari “Asmara”

Hermon Mehari - tromba

Peter Schlamb - piano

Luca Fattorini – contrabasso

Zach Morrow – batteria

Nel tentativo di aprire la strada a un nuovo suono esplorando le sue origini eritree, il trombettista americano Hermon Mehari ha composto un album interamente influenzato dalle armonie, dai ritmi e dalle melodie della musica eritrea. Tuttavia questo lavoro, "Asmara" non viene solo dal suo lato musicale: le canzoni hanno un'inclinazione emotiva ed esprimono i diversi aspetti delle sue prospettive nei confronti del suo rapporto con la famiglia e la cultura. Le composizioni sono interpretate con personalità e fervore dal pianista Peter Schlamb (USA), dal bassista Luca Fattorini (Italia) e dal batterista Zach Morrow (USA).

Giovedì 3 agosto – ore 21:00

Gianni Cazzola 4et

Gianni Cazzola - Batteria

Max Gallo – Chitarra

Nello Toscano – C/Basso

Carmelo Salemi - Tromba

Gianni Cazzola si avvicina allo batteria da bambino, acquisendo in breve tempo una buona padronanza dello strumento, anche grazie alla scoperta e all'ascolto dei grandi batteristi jazz d'oltreoceano. Il suo percorso a livello professionale inizia nel 1957, quando a 19 anni entra a far parte della formazione del chitarrista Franco Cerri. L'anno seguente il sassofonista Gianni Basso e il trombettista Oscar Valdambrini, leaders del quintetto Basso-Valdambrini (con Renato Sellani al pianoforte e Giorgio Azzolini al contrabbasso), lo chiamano per completare l'organico del quintetto. La sua carriera è caratterizzata da un crescendo di esperienze, che lo portano anno dopo anno a collaborare con musicisti e interpreti di grande notorietà, con nomi di spicco quali Billie Holiday, Chet Baker, Tommy Flanagan, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Lee Konitz, Phil Woods, Sarah Vaughan, Helen Merrill e molti altri, partecipando a numerosi concerti e festivals internazionali.

Sabato 12 agosto – ore 21:00

Stefano Sabatini trio

Stefano Sabatini - piano

Dario Rosciglione - contrabbasso

Pietro Iodice – batteria

Pianista versatile e raffinato, dallo stile moderno ma intriso della migliore tradizione jazzistica, Stefano Sabatini propone col suo trio, con gli ottimi Dario Rosciglione al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria, molti brani composti da lui oltre ad a qualche " standard" rivisitato in chiave personale. Dal vivo egli conferma, oltre alle sue doti pianistiche, anche quelle di compositore sensibile e ispirato, i cui brani sono in grado di esprimere sensazioni robuste oppure sognanti e introspettive. Il grande gusto per la melodia, poi, rende la sua musica assolutamente comunicativa e coinvolgente, un concerto da non perdere!

Giovedì 17 agosto – ore 21:00

Mauro Patti Telamon Quintet

Guglielmo Pagnozzi: Sax Soprano

Giovanni Benvenuti: Sax Tenore

Pierpaolo Zenni: Piano

Matteo Bonti: Contrabbasso

Mauro Patti: Batteria e Percussioni

L’Afro-Jazz incontra la Sicilia Telamón Quintet è una formazione di musica Jazz, Ethno-Jazz e Afro-Jazz, capitanata dal batterista e compositore agrigentino Mauro Patti1. Il quintetto in questione nasce come una riduzione del Telamón Project, progetto discografico di Patti costituito, nella sua forma completa, da 9 elementi (4 sax con voce e sezione ritmica). Il nome del progetto e del disco derivano dalla figura del Telamone, di cui famosa è quella ritrovata quasi intatta ad Agrigento, appartenente all’antico tempio di Zeus Olimpio, raffigurato come un solido gigante di tufo con i gomiti alzati. Conosciuto anche con il nome di Atlante, esso era posto, insieme ad altri Telamoni, a sostegno del tetto del tempio, simboleggiando appunto la forza dell’unione. Questo, grazie al suo significato filosofico, rappresenta l’emblema di questo progetto, a sottolineare l’imprescindibilità del lavoro di squadra. L’organico del Telamón Quintet, composto da professionisti e persone di fiducia del compositore, è costituito da 2 sax, piano, contrabbasso e batteria. Ai sax, Guglielmo Pagnozzi al Soprano e Giovanni Benvenuti al tenore, mentre alla sezione ritmica sono presenti Pierpaolo Zenni al piano, Matteo Bonti al contrabbasso e Mauro Patti alla batteria e percussioni. Il repertorio del progetto, costituito esclusivamente da composizioni inedite ed arrangiamenti originali di Patti, è stilisticamente riconducibile al moderno Afro-Jazz, con forti influenze provenienti da generi quali Jazz, Afro-Cuban Jazz, Afrobeat, musica etnica (Turca e Persiana), Rock e Metal. Queste sonorità, infine, confluiscono tutte nella tradizione musicale popolare siciliana ed Agrigentina, la quale funge da legante fra i vari generi, donandogli valore ed arricchendoli ulteriormente. Si tratta di un progetto fortemente identitario che racconta una storia, quella di Agrigento, e lo fa attraverso le gesta dei suoi personaggi storici e mitologici e la magnificenza dei suoi luoghi.

L’evento è organizzato dall’Associazione Formidabili. Ingresso intero 10 euro, ridotto studenti 5 euro, disabili gravi gratuito. Biglietteria del teatro aperta dalle ore 20. Prevendita fisica: via Platone, 5Gm Agrigento. Biglietti on-line: ticketzeta.com

Parcheggio: area Giunone e Casa Sanfilippo. Info-line: 0922 25 019 (Anche WhatsApp) La manifestazione è patrocinata dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.