Motociclismo, gli amanti delle Benelli in un tour tra il centro storico di Agrigento e Siculiana

Domenica 3 ottobre si svolgerà la prima edizione del raduno regionale motociclistico dedicato alle Benelli TRK con seconda tappa agrigentina.

Appuntamento alle 8,30 in viale Leonardo Sciascia presso la concessionaria Benelli Contino per la registrazione dei partecipanti e prima colazione al bar Agorà. Alle 9 il tour per le vie di Agrigento e il trasferimento a Siculiana per il pranzo al ristorante La Ginestra.

Informazioni al 391 7968436.