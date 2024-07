Da tutta Europa arrivano le “Smart”: due giorni di raduni tra autodromo, centro cittadino e San Leone

Provengono da Polonia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, Germania e Italia i 40 equipaggi che a bordo delle loro “Smart” faranno tappa ad Agrigento nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio per il raduno internazionale della celebre community automobilistica. “Abbiamo accolto con grande piacere ed entusiasmo l’iniziativa di Ivano Tardibono, presidente del club siciliano “Sicilia Smart Club” – ha detto l’assessore alla polizia locale Carmelo Cantone - che ha scelto Agrigento come tappa finale tra le 5 città siciliane che ospiteranno questo evento che ogni anno si tiene in una nazione europea differente. Nel 2024 l’Italia viene rappresentata dalla Sicilia e la nostra città, Capitale della cultura 2025, non poteva che essere presente. Eventi come questi, di respiro internazionale, sono occasione di pubblicità e di promozione per Agrigento che si appresta ad ospitare tanti eventi di alto livello”.

Gli equipaggi arriveranno in piazza Marconi intorno alle 18 di sabato 13 luglio. Verranno accolti e salutati dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore Cantone per poi ricevere la benedizione da parte del rettore del Santuario di San Calogero Don Gerlando Montana Lampo. Nel pomeriggio di domenica 14 luglio, dopo alcuni giri in pista nel circuito di Racalmuto, le “Smart “saranno esposte nell’area limitrofa al luna park di San Leone.