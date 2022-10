Raduno delle confraternite, migliaia di visitatori attesi da tutta la provincia: programma e percorso

Il ventottesimo raduno delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Agrigento si svolgerà a Licata e richiamerà in città migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia. Lo hanno annunciato il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’assessore allo sport, turismo e spettacolo Tony Cosentino.

L’evento culturale-religioso di grande partecipazione popolare è stato voluto dal vescovo Alessandro Damiano ed è stato organizzato dalle confraternite religiose di Licata quali la Confraternita di San Girolamo della Misericordia, la Confraternita del Santissimo Salvatore, la Confraternita Maria Santissima Addolorata, la Confraternita della Madonna del Quartiere e da altre confraternite dell’Arcidiocesi di Agrigento.

Il programma della manifestazione prevede il raduno domenica 30 ottobre, alle 8, all’interno dello spazio libero adibito a cortile dell’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” in via Egitto dove, alle 9, si svolgerà un convegno. Alle 10,30 inizierà la processione che, da via Egitto, effettuerà il seguente percorso: via Generale dalla Chiesa, corso Umberto, corso Serrovira, via Amendola, corso Roma, piazza Progresso, corso Vittorio Emanuele, piazza Elena, via San Francesco, piazza Sant’Angelo. Alle 12, nel santuari di Sant’Angelo, sarà celebrata la Santa Messa. L’evento si concluderà con i saluti alle 13 circa.

Il Comune di Licata ha concesso, nel rispetto delle competenze gestionali, oltre al piano di sicurezza redatto dalla Protezione Civile, anche la gratuità d’uso delle strutture comunali e dei seguenti servizi: pedane, gazebo, punti luce, pulizia del percorso della manifestazione, apertura dei siti archeologici. Il Comando di Polizia Municipale provvederà all’emanazione dei provvedimenti di competenza relativi alla circolazione veicolare e pedonale, alla sosta e alla viabilità.