Alla scoperta delle bellezze di Ribera: raduno ciclo-turistico aperto anche alle bici elettriche

Un raduno in bici per promuovere le bellezze paesaggistiche di Ribera: è questo l’obiettivo dell’Asd “Ribera Mtb” che ha organizzato una giornata dedicata agli amanti della mountain bike includendo anche le bici elettriche.

La manifestazione consiste in una passeggiata ciclo-turistica sportiva con per i sentieri rurali con partenza dal centro abitato (villa comunale) su asfalto. Dopo circa 1 chilometro inizierà il percorso vero e proprio tutto su sterrato e sentieri carichi di fascino e suggestione.

L’appuntamento è domenica 5 giugno alle 9.

Il percorso prevede un passaggio al Castello di Poggiodiana, attraversamenti degli incantevoli aranceti di Ribera facenti parte del rinomato comprensorio del consorzio di tutela D.O.P. "Arancia Ribera di Sicilia", del lungomare di Piana Grande e Seccagrande, di contrada Castellana e della riserva naturale del Monte Sara. Il rientro sarà di nuovo alla villa comunale per il ristoro dei partecipanti e la premiazione degli atleti e delle rispettive società.

La quota di partecipazione è di 10 euro per il raduno in bici e di 5 euro per il trekking. Informazioni ai numeri 339 4102173; 328 5892875; 333 8925376.