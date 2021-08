Raccolta straordinaria di sangue, i volontari dell'Adas tornano in piazza: ecco dove

Domenica 29 agosto l'autoemoteca dell'Adas torna in piazza per effettuare delle raccolte straordinarie di sangue. La prima si svolgerà ad Agrigento in piazzale Aster a San Leone. La seconda a Raffadali presso l'associazione ADR in via Fiume. In entrambi i casi i donatori dovranno presentarsi di mattina, dalle 8 alle 12.

A tutti saranno inviate, a cura dell'Adas, le analisi di loboratorio sui campioni di sangue prelevati in occasione della donazione.

