Donazione di sangue, tre nuovi appuntamenti con la solidarietà

Nuovo appuntamento con la raccolta di sangue da parte di Adas. L'associazione ha infatti promosso tre punti di raccolta mobile per i prossimi 6 novembre a Favara in Piazza Cavour e domenica 07 novembre a Naro in corso Umberto ed a Castrofilippo in viale Bonfiglio presso chiosco Tre Stelle.

Tutte le raccolte saranno operative dalle 8 alle 12. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione.