L'Adas torna in piazza, via alla raccolta sangue: ecco il programma del week end

Tutto pronto per un nuovo week end di donazioni. L'Adas scende in piazza per effettuare ben due raccolte. Si comincia domenica 11 ottobre a Camastra davanti la Chiesa Madre dalle ore 8.00 alle 12.00 ed a Porto Empedocle in via Marconi dalle alle 12. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.