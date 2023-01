Con il nuovo anno riprendono le raccolte di sangue dell’Adas: ecco dove si svolgeranno

Sarà una raccolta straordinaria per la giornata dell’Epifania. Per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue l’Adas ha scelto la giornata del 6 gennaio per effettuare 2 raccolte mobili. Si svolgeranno ad Agrigento in prossimità degli uffici dell’associazione in via Manzoni 181 nei pressi della chiesa Madonna della Provvidenza e a Naro in corso Umberto.

lLe attività si svolgeranno dalle 8 alle 12. A tutti i donatori saranno inviate ,a cura della stessa associazione, le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione.