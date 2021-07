Libri, si presenta "Raccontare Sciascia" di Angelo Campanella e Maurizio Piscopo

Sabato 10 luglio alle 18,30 nella sede della Fondazione Sciascia sarà presentato il libro Raccontare Sciascia di Angelo Campanella e Maurizio Piscopo. All'interno di questa prima presentazione in presenza nella quale saranno rispettate tutte le normative anti Covid il maestro Piscopo riceverà la cittadinanza onoraria e suonerà alla fisarmonica il tema di Regalpetra dedicata a Racalmuto e all'opera di Sciascia colonna sonora del libro.

Saranno presenti il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia, l'assessore alla cultura Enzo Sardo e il sindaco di Favara Anna Alba. Intervengono Salvatore Ferlita e Angelo Pitrone.

Ecco la motivazione della targa: "Si conferisce cittadinanza onoraria al maestro Maurizio Giuseppe Piscopo Perchè dedicandosi alla diffusione della vita e del pensiero dello scrittore Leonardo Sciascia ha promosso sapientemente la conoscenza della città di Racalmuto".

"Sono il primo maestro in Italia - dice Maurizio Piscopo - a ricevere la cittadinanza onoraria nel paese della ragione, nel paese di Leonardo Sciascia a cui sono profondamente legato. L'avventura del libro "Raccontare Sciascia", pubblicato dall'editore Navarra - che sta riscuotendo enorme attenzione ogni giorno che passa, scritto con Angelo Campanella che è stato la mia guida spirituale insieme a Salvatore Ferlita che ha curato la prefazione e alle foto di Angelo Pitrone - rappresenta l'inizio di una vita dedicata alla scrittura.

Per me scrivere non è un orpello nè un divertissement, ma impegno civile. Voglio continuare a scrivere e a raccontare il mondo siciliano che conosco, seguendo la strada tracciata da Leonardo Sciascia per migliorare la Sicilia per suscitare discussioni e confronti anche su temi spinosi come quello delle carceri. Prima viene la vita e le persone con i loro sentimenti e le loro storie e nessuno in questo mondo ha il diritto di esercitare violenza su altri fratelli che hanno sbagliato. Dedico questo riconoscimento ai miei figli Valentina e Andrea che si stanno impegnando per costruire un mondo nuovo".