Racalmuto, la casa del pittore Giampiero Cacciato diventa un museo

Racalmuto

Un evento per ricordare Giampiero Cacciato, l'artista racalmutese scomparso nel 2010, uno dei pittori che nel vasto panorama dell'arte contemporanea ha saputo esprimere, con le sue creazioni, nuovi percorsi illuminati da una luce che salta fuori dalle sue tele.

Domani, venerdì 9 settembre, a partire dalle ore 19:00, sarà aperta al pubblico la casa di Racalmuto dov'era nato nel 1940. Un'iniziativa del nipote Italo-canadese Joe Grimaldi, figlio della sorella del pittore, che ha restaurato la casa di via Alaimo dove Cacciato ha iniziato la sua attività artistica.

Il progetto di Grimaldi è stato realizzato grazie alla collaborazione di Piero Baiamonte, Benito Cacciato, Charles Criminisi, Angelo Di Vita, Calogero Giglia e Salvatore Picone.

La casa-museo ospiterà alcune opere importanti di Giampiero Cacciato che fanno riferimento ai Neroidi di cui fanno parte le opere relative al movimento da lui fondato a Torino nel 1968, assieme ad altri artisti, il "Selenismo".

L'evento è organizzato assieme al Comune di Racalmuto, alla "Strada degli scrittori", all'associazione "Casa Sciascia", alla Pro loco, con il sostegno della "The Sicilian Cultural Society of Hamilton Inc." di Hamilton che l'anno scorso ha curato il restauro del prospetto della casa-museo Sciascia.