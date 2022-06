“Mal di Rabato”: la storia dell’antico quartiere della città raccontata da attori che leggono Pirandello

S’intitola “Mal di Rabato” l’appuntamento culturale in programma il 10 giugno, nel quartiere storico di Santa Croce, per raccontare, attraverso un resoconto orale, uno dei luoghi più antichi della città.

Una forma di resoconto orale dei luoghi del Rabato in cui gli attori si fanno presenze vive nel silenzio di un quartiere che Luigi Pirandello ha descritto con tanta affettuosa devozione.

Attraverso alcuni brani dell‘opera dello scrittore, seguendo per intero i passi del ”Vitalizio”, il pubblico sarà guidato al recupero di quella archeologia della memoria che rappresenta il centro storico di Agrigento. Con la voce dell’attore Andrea Tidona, insieme ad altri artisti della città, la pagina di Pirandello diventerà interprete di una realtà trasfigurata dal corpo e dalla parola, coinvolgendo il pubblico in un vero e proprio percorso a piedi per le vie del quartiere, tra luci di torcia e richiami sonori, immaginando il passato come una forma di nuova ”città ideale” in cui la chiesa di Santa Croce potrà finalmente rivivere dal sonno della memoria. L’evento, inserito nella rassegna “Spring in the Valley” promossa dal Parco Valle dei Templi, è organizzato in collaborazione con l’associazione “Quintaessenza”.