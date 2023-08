“Questa è la mia terra e io la difendo”: Analfino, Savatteri e tanti ospiti per la “cultura del rimanere al Sud”

Il 23 e 24 agosto Campobello di Licata ospiterà “Questa è la mia terra e io la difendo”: manifestazione dedicata alla promozione della “Cultura del rimanere al Sud”.

L'evento, la cui organizzazione (coordinata da Martina Sardo) sta mobilitando diversi giovani dell’hinterland agrigentino e non solo, vuole essere occasione per riflettere sul diritto a poter scegliere di rimanere nella propria terra per costruire dignitosamente il proprio futuro.

Accademici, giornalisti, artisti e scrittori saranno impegnati in una due-giorni di attività culturali e sociali sul tema centrale del ritorno al Sud. Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Lello Analfino, Gaetano Savatteri, Eugenio Cesaro, Tony Canto, Giuseppe Lo Pilato e Anna Castiglia.

Le giornate del festival saranno scandite da confronti, attività formative e workshop ai quali si alterneranno musica e spettacoli. Al termine si getteranno le basi per la creazione di un centro studi dedicato a Giuseppe Gatì, giovane campobellese di 22 anni morto prematuramente sul lavoro, che per le sue idee e l'impegno a rimanere in Sicilia ha ispirato l'intera manifestazione.

Il centro studi è pensato come luogo di scambio di idee, visioni e sogni, una fucina che dia spazio a tutti coloro i quali vorranno sperimentare la gioia di realizzarsi "a casa".

Per sostenere l'organizzazione del Festival e la realizzazione del centro studi, è stata indetta anche una campagna di crowdfunding, sulla quale è possibile trovare maggiori informazioni qui

Il programma

Il 23 agosto, nell’oratorio San Giovanni Paolo II, a partire dalle 18, la prima giornata sul tema “Costruire”. Dopo l’introduzione e il benvenuto, alle 19 si comincerà con “Come da una discarica è nata la Valle della Kolymbetra”: talk di Giuseppe Lo Pilato. Alle 19,15 gruppi di discussione: quali opportunità di questa terra non stiamo cogliendo? Alle 20 “Il panificatore in Sicilia nel 2023: si può fare?”: talk di Rosario Pendolino. Aòòe 20,15 gruppi di discussione: Come e in cosa si trasformano queste opportunità? Alle 21 “Proposte per un centro studi nascente”: talk di Paolo Li Donni. Alle 21,15 gruppi di discussione: le prime azioni concrete del centro studi “Giuseppe Gatì”. Alle 22 la pausa cena a cura di Euroform. Alle 22,30 la restituzione pubblica dei risultati dei lavori insieme adsAlfio Mannino, Segretario regionale CGIL. Alle 23,15 il concerto di Avarello e Belfiore.

Il 24 agosto, in piazza XX Settembre, la seconda giornata sul tema “Celebrare”. Alle 19, dopo l’introduzione e il benvenuto, cantautori e band emergenti siciliane sul palco con area food dove cenare con prodotti locali a prezzo fisso. Progatonisti Belfiore, Waleno, Fatalia e Avarello. Alle 21 Domenica La Greca in “Questa è la mia terra e io la difendo” con la partecipazione di Giacomo Gatì, padre di Giuseppe Gatì, ed Antonio Pitruzzella, sindaco di Campobello di Licata. Alle 21,15 “Malafimmina è chidda ca parra”: intervento di Claudia e Fabiana (Malafammina) ed esibizione musicale di Anna Castiglia. Alle 22 “L’isola nuova” con Gaetano Savatteri e l’esibizione di Tony Canto. Alle 23 “Giovani Illuminati” con Tiziano Di Cara e l’esibizione musicale di Eugenio Cesaro. A mezzanotte l’intervento di Lello Analfino con apertura di “Garpets 30K”. Si chiuderà all’1,30 con il dj set a cura di Loco Event.