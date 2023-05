“Quel giorno l’architetto ha sbagliato”: la commedia di Alfonso Gueli in scena al teatro Pirandello

Domenica 14 maggio alle 17,30 al teatro Pirandello di Agrigento, va in scena la commedia di Alfonso Gueli intitolata “Quel giorno l’architetto ha sbagliato”. Allestimento a cura della compagnia

“Attori per caso” del Lions Club Agrigento Host. Una commedia che sfiora i confini dell’assurdo e affronta con leggerezza il tema della normalità e della diversità.

E’ la storia di Matteo, un infermiere che lavora in una casa di cura per malattie mentali: rispettoso delle regole e delle leggi, molto attaccato al lavoro, fedele alla moglie, onesto e leale, non ha mai commesso infrazioni. Svolge la sua attività con amore nei confronti dei cosiddetti “malati di mente”, spesso emarginati e relegati nel limbo della loro “diversità”.

Ma proprio per queste sue qualità professionali e umane Matteo sarà al centro di una vicenda paradossale: sarà accusato di sovvertire, con il suo comportamento, il normale ordine della società.

La compagnia “Attori per caso” è nata nel 2011 ed è composta da soci Lions che, spinti dal desiderio di operare nel territorio e aiutare chi si trova in difficoltà, sostenuti da una grande passione per il teatro e per la sua funzione sociale, hanno affrontato un percorso certo non facile portando avanti un progetto che dura ormai da dodici anni. Il loro impegno ha trovato riscontro nella presenza di un pubblico sempre più numeroso e consapevole delle finalità perseguite.

Ingresso 10 euro.