“Quatraria di Sciacca”: si presenta il libro di Lorenzo Raso per la rassegna “San Marco RestArt”

S’intitola “Quatraria di Sciacca” il nuovo libro di poesie di Lorenzo Raso che sarà presentato domenica 16 aprile alle 11 a Sciacca nell’ambito della rassegna “San Marco RestArt 2023”. Uno spaccato di vita cittadina e l'esaltazione del dialetto come diversità di radici storiche, di culture, di esperienze umane che non deve in nessun modo essere disattesa.

L’evento è organizzato dal comitato provinciale Asi e dalla struttura turistica Bono Vacanze. L’autore dialogherà con Giuseppe Recca su temi e personaggi del libro, sulla sua attività letteraria e sulla storia della città.

Edito da Melqart Comunication, il libro raccoglie in versi storie, personaggi, modi di dire e tradizioni cittadine.