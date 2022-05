Una domenica per prendersi cura della spiaggia: tutti a Menfi con Marevivo

Un fine settimana intenso per i volontari siciliani di Marevivo Onlus. Tra i vari appuntamenti in giro per la Sicilia c’è anche quello in programma a Menfi domenica 22 maggio, dedicato a tutti coloro che hanno che hanno a cuore la buona salute del mare.

L’appuntamento con la delegazione siciliana di Marevivo Onlus, per partecipare ad un intervento di pulizia organizzata dall’associazione Plastic Free, con cui Marevivo collabora da tempo, è al lido Fiori di Menfi dalle 9,30 in poi, in via Riviera davanti al bar "Ni lu zu Petru".

L’iscrizione é obbligatoria e gratuita al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1440/22-mag-menfi. Si consigliano scarpe e vestiti comodi, guanti da lavoro/giardino, pinze per raccogliere (se si hanno a disposizione) e borraccia per l’acqua.