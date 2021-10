"Anno Zero": Gesù rivive ai tempi della mafia nel nuovo film di Franco Burgio in proiezione a Cammarata

Sabato 16 e domenica 17 ottobre all’auditorium “Lena” di Cammarata sarà proiettato il film di Franco Burgio “Anno Zero”. La storia di Gesù Cristo liberamente “riveduta e corretta”: non nasce 2000 anni fa e le sue origini sono siciliane. La sua vita viene infatti trasferita a circa 30 anni fa. Nasce a Cammarata e si ritrova a combattere tutte le disarmonie del nostro tempo.

E così sarà costretto a scontrarsi con la mafia, l’omertà, gli abusi sessuali, le uccisioni, i ricatti. Ma questa sorta di “Agnello Salvatore” fuori tempo e fuori contesto, per ripristinare la legalità, coglierà qualsiasi pretesto per denigrare i poteri mafiosi. E anche in questa storia liberamente ispirata all’originale, Gesù non riesce a farla franca: morirà comunque, stavolta per mano mafiosa. Un delitto talmente crudele che finisce per non discostarsi più di tanto dai patimenti della Crocifissione. Le proiezioni si svolgeranno alle 20,30. L’ingresso è gratuito ma è richiesto il Green Pass. L’evento è promosso dall’associazione “Giovanni Paolo II” di Castronovo di Sicilia con il patrocinio del Comune di Cammarata.