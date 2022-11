Raduno di San Colombano: i centauri di tutta la Sicilia si danno appuntamento a Favara per una grande sfilata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Favara ospiterà il 27 novembre il primo “Raduno di San Colombano”. L’evento è promosso dall’associazione sportiva ”Primigenia Sport Eagle” con il patrocinio del Comune di Favara ed è stato voluto da Miriana Quaranta coadiuvata dal ”Motoclub 40“.

Centauri provenienti da tutta la Sicilia sfileranno per le strade della città per la gioia degli appassionati e degli sportivi. L’appuntamento è alle 10.30 in piazza della Pace.

“La nostra città ospita ancora una volta un evento dedicato agli appassionati delle due ruote - di l’assessore allo sport Angelo Airò Farulla - che è frutto della collaborazione tra pubblico e privato. Siamo lieti di poter associare il nome di Favara a queste iniziative che sono amate non solo dai centauri ma da tanti curiosi e semplici amanti dei motori”.