Primo maggio a Oceanomare, concerto dei Babil on suite con i Medea e gli Ottoni animati: 12 ore di musica tra live e dj set

Festa del primo maggio con 12 ore di musica “no-stop” a Oceanomare, il locale sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune a San Leone.

Si comincia a ora di pranzo con la rassegna “Aprimay Endemic” che vedrà in consolle il dj Dino Sole. A seguire il concerto delle band Babil on suite, Medea e gli Ottoni animati che si avvicenderanno sul palco per tutto il pomeriggio fino al tramonto. La serata sarà invece caratterizzata da un doppio dj set: alle 20,30 circa l’aperitivo con dj Biting ed infine, dalle 23 in poi, in consolle ci sarà Andrea Cassaro.

Ingresso libero.