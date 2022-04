Primo maggio di degustazioni alla Cva con vino e prodotti locali

Prezzo non disponibile

Dal 01/05/2022 al 01/05/2022

Dopo 2 anni si torna a festeggiare "in presenza" la festa dei lavoratori alla cantina Cva di Canicattì. Domenica primo maggio, in contrada Aquilata, dalle ore 11 alle ore 20, si terranno delle iniziative di degustazione di vino e dei piatti della tradizione per un'intera giornata.

Sarà possibile assaporare tutti i vini Cva, comprese le novità 2022, abbinati ad alcune eccellenze gastronomiche artigianali – tra cui anche alcuni presidi Slow Food – prodotte dalle aziende del territorio della Valle dei Templi e dell’agrigentino: Rosticceria Canicattì Facefood, Giardina Paninoteca, Farrante Bannera Salumi e formaggi, Gulotta Fabio Ristorante Terracotta, Pasticceria Dolcemente Carusotto, Pizzeria Pistritto – Pizze Gourmet.

Spazio anche per le esibizioni musicali presentate da Salvatore Nocera Bracco, attore, musicista e scrittore. Sul palco si alterneranno I “Malarazza 100% terroni”, “Abramo Laye Senè Gaalgui”, “Armando Cacciato-Radio Nostalgia tour”, “Italianissima” e il gruppo folkloristico “Città di Agrigento”.