Realmonte, 10 giorni di festa per il primo centenario della società dedicata a San Calogero

Realmonte 1923-2023. Ricorre quest’anno il Centenario dalla fondazione della Società San Calogero di Realmonte. Un’antica devozione per il santo nero venuto dal mare, diffusore, in Sicilia, del culto dedicato a Maria Odigitria. A Realmonte, i festeggiamenti, in via del tutto eccezionale, si protrarranno da 3 al 13 agosto, interessando due fine settimana: il primo dedicato alla festa tradizionale e il secondo alla celebrazione dell’ottava della festa. Le particolarità della festa di San Calo’ di Muntirriali sono tante. Tra queste menzioniamo il modo di incedere del Santo che “balla” e “corre”, il lancio del pane dai balconi (di recente si è diffusa l’usanza di incartare i “panuzzi” nel cellofan per non sprecarli nel caso in cui ne cadesse qualcuno per terra) e i suoni tipici della festa, ovvero i tamburi dell’Associazione “Tammurinara di Realmonte” e la campanella che accompagna la processione. Il 3 agosto darà avvio al programma degli eventi con l’acchianata di San Calo’ do Mediso’, la traslazione del simulacro antico di San Calogero dall’edicola dove è custodito sulla SP68, inglobata nella struttura del ristorante Madison, alla piazza Umberto I, dove rimarrà per l’intera durata dei festeggiamenti. La sera in piazza si svolgeranno il concorso canoro “Divertiamoci cantando per San Calo’” a cura dell’Ass. Cult. San Domenico e a seguire Dj set con Alfonso Spataro.

Venerdì 4 agosto a partire dalle ore 17,00, San Calogero visiterà il villaggio Rina e c/da Serra Polizzi. La sera Realmonte ospiterà il cantante Lello Analfino.

Sabato 5 agosto alle ore 8,30 San Calogero partirà dalla piazza Umberto I per le periferie marittime di Realmonte. Suggestiva la processione mattutina nel borgo e sulla spiaggia di Lido Rossello. Nel pomeriggio, a partire dalle 17,00 avranno luogo nel centro storico del paese i giochi della tradizione, "‘u jocu de’ pignati" (il gioco delle pentolacce) e "‘a ‘ntinna" (l’albero della cuccagna). La sera alle 22,00 i fuochi pirotecnici in c/da Parpaglione e a seguire lo spettacolo musicale a cura degli “Strimpella Blues Band”.

Giorno centrale di tutta la festa sarà domenica 6 agosto. Alle ore 14,00 in Chiesa Madre si terrà la trionfale uscita del simulacro di San Calogero che si intratterrà per le vie del centro storico di Realmonte sino a tarda sera. In serata, lo spettacolo musicale a cura dei “Coraga Band” in piazza Umberto I e dopo la mezzanotte la solenne processione del Santo per il rientro in Chiesa Madre in presenza di tutte le autorità cittadine e del Comitato dei festeggiamenti. Nella settimana tra il 7 e il 13 agosto ancora tanti eventi culturali, tra cui mercoledì 9 la farsa in tre atti di Francesco Lanza “Il Vendicatore” a cura dell’Ass. Cult. Concordia, venerdì 11 agosto la commedia “Don Giovanni di Girgenti” a cura dell’Ass. Arcobaleno e sabato 12 lo spettacolo musicale dei “Tant’autori cover band” in piazza Umberto I. In occasione del centenario della Società, si celebrerà anche l’ottava della festa, il 13 agosto. Alle ore 17,00 il corteo processionale, in grandi solennità e alla presenza delle reliquie di San Calogero conservate a Santo Stefano Quisquina, si muoverà dalla Chiesa Madre, percorrendo le “strade sante”, ovvero il tradizionale percorso di tutte le processioni di Realmonte. Alle ore 20,00 sarà celebrata in piazza Umberto I la Santa Messa. Subito dopo la processione muoverà per c/da Parpaglione dove si assisterà allo spettacolo pirotecnico per poi rientrare in Chiesa Madre. Il presidente della Società San Calogero, Domenico Monachino, e il comitato dei festeggiamenti ringraziano coloro i quali hanno contribuito e contribuiranno alla buona riuscita della festa, in particolare l’arciprete don Fabio Maiorana e la sindaca Sabrina Lattuca per aver collaborato nell’organizzazione.