“Vecchie e nuove fragilità, il disagio sociale ed economico in provincia": incontro al Kaos

Il 7 settembre alle 18, in piazzale Kaos, presso l'anfiteatro Luigi Pirandello, è in programma la prima "Agora Democratica" sul tema: “Vecchie e nuove fragilità, il disagio sociale ed economico in provincia di Agrigento - Voci testimonianze ed idee dai territori”

L’iniziativa, promossa dal PD, ha l’obiettivo di ascoltare le voci che sono impegnate nei diversi fronti del sociale: dalle donne maltrattate alla solitudine degli anziani, dalla povertà economica alla povertà educativa, dalla difficoltà di integrazione dei disabili al lavoro nero dei migranti nelle nostre campagne.



Sarà un momento di confronto utile a comprendere fenomeni e le dinamiche presenti sul territorio, ma soprattutto ad individuare proposte, strade percorribili di contrasto alle povertà, alle disuguaglianze e di sostegno alle fragilità.