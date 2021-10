Prevenzione del tumore al seno, camper della Lilt a Ribera

Da quasi 40 anni, nel mese di ottobre si svolge la campagna di prevenzione del tumore al seno e piu? in generale dei tumori femminili, promossa dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori (LILT). L’obiettivo e? raggiungere quante piu? donne le quali, grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, potranno sconfiggere il cancro. Una battaglia sociale che tutti insieme possiamo vincere.

Ogni anno sono 55.000 le donne a cui viene diagnosticato Il tumore al seno, l'obiettivo di Nastro Rosa e? arrivare a curarle tutte.

Negli anni la ricerca ha raggiunto traguardi importantissimi portando fino all'87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Resta pero? il problema delle forme piu? aggressive della malattia.

Per questo il Comune di Ribera - in occasione di Nastro Rosa - invita tutti i cittadini a sostenere il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre piu? curabile. Un traguardo rispetto al quale si vuole dare un contributo partecipando attivamente a questo evento di sensibilizzazione nazionale.

Ricordando che il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Regioni, offre gratuitamente a tutte le donne di eta? compresa tra i 50 e i 69 anni (fascia d’eta? a maggior rischio) la possibilita? di eseguire ogni due anni una mammografia, si ritiene altrettanto importante ricordare che la probabilita? di sviluppare un tumore dipende sia dalla intensita? sia dalla durata di esposizione a uno o piu? fattori di rischio.

Quindi, per fare prevenzione, e? necessario ridurre/eliminare l’esposizione ai fattori di rischio, piu? ne guadagniamo in termini di riduzione del rischio personale di

sviluppare un tumore; prima viene fatta la diagnosi, maggiori sono le possibilita? di guarire dal tumore.

Di qui l’importanza di promuovere l’adesione agli screening. Infatti, circa l’80% dei tumori piu? comuni possono essere prevenuti seguendo corretti stili di vita; questi riguardano i nostri rapporti con il fumo, l’alimentazione, l’alcool, il virus del papilloma umano (HPV) e l’esposizione ai raggi ultravioletti. Per tutto il mese di ottobre, quindi, grazie alla campagna Nastro Rosa e a quella internazionale Breast Cancer Awareness Month, l'Italia e il resto del mondo si tingeranno di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno. Edifici, monumenti, fontane e piazze resteranno illuminati per una o piu? notti a testimoniare che, grazie a un'efficace e corretta prevenzione, il tumore si puo? e si deve vincere!

Pertanto, il Comune di Ribera, per esprimere la propria sensibilita? sul tema e promuovere la conoscenza a favore di donne e uomini delle opportunita? di prevenzione e dei corretti stili di vita, aderisce alla Campagna Nastro Rosa 2021 e da mercoledì 6 e per tutto il mese di ottobre illumina di rosa la facciata del palazzo municipale.

Grazie all’accordo con la LILT provinciale, giovedi? 7 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30 Il CAMPER LILT sara? a disposizione, nei pressi di C.so Margherita 214, di tutti i cittadini che vorranno ricevere informazioni e sara? possibile effettuare visite gratuite di prevenzione senologica.

