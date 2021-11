Prevenzione cardiovascolare: "Le Strade del Cuore" fa tappa ad Agrigento

“Le Strade del Cuore” è l’iniziativa itinerante di Gvm Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, arriva ad Agrigento.

In piazza Vittorio Emanuele, martedì 9 e mercoledì 10, dalle 9 alle 17, con i medici di Agrigento Medical Center, si svolgeranno delle attività di prevenzione e sensibilizzazione rispetto ai problemi di tipo cardiovascolare. A bordo della clinica mobile verranno effettuati consulti gratuiti per valutare la salute del cuore tramite rilevazione della pressione arteriosa, misurazione del peso e del girovita, valutazione del profilo lipidico, misurazione della glicemia e controllo del ritmo cardiaco. Al termine del percorso ci sarà il consulto conclusivo con il medico.

L’iniziativa è consigliata per le persone di età superiore ai 40 anni, l’accesso sarà organizzato per evitare assembramenti e non è richiesta la prenotazione; è obbligatorio aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose o essere in possesso di un tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti.