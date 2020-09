"Si resti arrinesci", la presentazione del libro a Torre Carlo V

Venerdì 25 Settembre 2020 si svolgerà presso il baglio esterno della Torre Carlo V la presentazione del libro “Si resti arrinesci” proposto dall’associazione omonima, scritto dal collettivo Antudo e organizzata dalle Associazioni Culturali “Mariterra” e “Archeoclub Agrigento – i luoghi di Empedocle- in collaborazione con il Comune di Porto Empedocle.

Per le due associazioni, che hanno iniziato a collaborare facendo rete gia’ dalla scorsa stagione, questo e’ l’ultimo degli appuntamenti organizzati insieme per l’Estate con il supporto della Giunta e del Sindaco Ida Carmina.

Dopo i primi due mesi del 2020 in cui Mariterra e Archeoclub hanno lavorato duramente a stretto contatto anche con l’ Amministrazione Comunale e altre associazioni del territorio per la partecipazione al Bando del GAL- Distretto rurale qualita’ dei Sicani (arrivando poi primi su 29 comuni), e il successivo periodo di lock-down infatti, si sono susseguiti uno dopo l’altro tanti e diversi eventi che hanno sancito ancor di piu’ il legame tra le due.

Le associazioni sono infatti ripartite subito ,con lo spirito positivo che ne contraddistingue i soci ,gia’dal 21 Giugno con la seconda edizione de “Il risveglio di Persefone” passeggiata emozionale sulla spiaggia della Scala dei Turchi svoltasi alle prime luci dell’alba dell’equinozio d’Estate. L’evento,ricco di performance artistiche, momenti yoga ma anche culturali, ha riscosso cosi’ tanto successo da costringere gli organizzatori a dare il Sold Out ed è persino arrivato sulle reti Rai.

Con l’ultimo evento del 25 Settembre, che riguarderà il delicato e attuale tema dell’emigrazione giovanile dalla Sicilia, Mariterra e Archeoclub concluderanno ufficialmente l’ Estate per quanto riguarda gli eventi in collaborazione tra loro e si dedicheranno alla prossima programmazione per la stagione Invernale e gli eventi Natalizi.