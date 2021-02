"Dalle parti di Leonardo Sciascia", via alla presentazione del libro che celebra i 100 anni dello scrittore

"Dalle parti di Leonardo Sciascia" è un libro che celebra i 100 anni dalla nascita dello scrittore, riempiendo un vuoto negli studi sciasciani, con il risultato di avere conquistato i lettori di tutta Italia. Uno Sciascia inedito, osservato nel dettaglio dei luoghi della sua vita e delle memorie dei suoi scritti, svelando riferimenti privati di vita quotidiana e percorsi ideali che si intrecciano con la vita letteraria nazionale, fra successo e polemiche. Un libro importante, tutto siciliano, declinato a un territorio che diventa metafora.

Presenti gli autori, Salvatore Picone e Gigi Restivo, che ne parleranno in dialogo con Beniamino Biondi raccontando le vicende del libro, del modo in cui è nato, delle lunghe ricerche effettuate e dei risultati che questo nuovo impegno sta offrendo a un nuovo ritratto dello scrittore.

Il distanziamento per i presenti è assicurato, in quanto Immagina – la cui sede può ospitare circa sessanta persone a sedere - al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni sanitarie in corso ha deciso di organizzare presentazioni solo 20 persone.