Serate letterarie al museo Griffo, si presenta il libro di Dario La Rosa per il ciclo “Giallo d’autore”

All’interno della rassegna letteraria “Giallo d’autore”, inserita nel cartellone delle “Serate al museo” con la direzione artistica di Beniamino Biondi, sarà presentato, martedì 23 agosto alle 21 presso il chiostro del museo archeologico regionale Pietro Griffo (ex San Nicola) il libro "Monsieur chef" del giornalista palermitano Dario La Rosa.

Si tratta del primo romanzo giallo dell’autore dopo la fortunata serie di racconti dell’investigatore e giornalista Iachìno Bavetta.

Ironia, sagacia e testardaggine: sono queste le caratteristiche che tratteggiano il giornalista e investigatore amatoriale Iachìno Bavetta che, ancora una volta, deve misurarsi con un delitto che gli capita tra capo e collo.

Il romanzo di Dario La Rosa scorre fluido all’interno di una cornice, quella dei paesaggi siciliani, che accompagna il lettore, con ironia e un pizzico di leggerezza, tra gli odori e i profumi di un terra meravigliosa. In questo racconto la cucina tipica si alterna al mistero, alla satira, ma anche alle riflessioni sui rapporti umani e i mali che avviluppano la Sicilia.

Iachìno Bavetta, il protagonista del romanzo, è in un periodo di crisi lavorativa. E’ un giornalista di satira e il suo giornale “Ulapino” è in crisi, come molti altri. La vita sembra prendere una svolta nel momento in cui la moglie fa la conoscenza di una nobildonna siciliana. Tra una parola e l’altra, Iachìno Bavetta si ritrova a fare lo chef in casa sua. Il diavolo, però, ci mette lo zampino e le cose non vanno lisce come l’olio.

Quando Iachìno Bavetta esce per acquistare alcuni ingredienti si ritrova, a ridosso delle scale del palazzo, un cadavere con una siringa piantata nel collo. Inizia così un’indagine a tutto campo che porterà Iachìno Bavetta e il suo collega Gerlando sulle tracce dell’assassino. Grazie alla testardaggine del giornalista, sempre pronto a infrangere qualche regola, e grazie anche al fiuto del suo bassotto Arturo, i due amici giornalisti ricostruiranno il passato della vittima e riusciranno risolvere il caso.

Dario La Rosa è nato a Palermo nel 1980 ed è un giornalista professionista. I casi dell’investigatore amatoriale Iachìno Bavetta hanno esordito con i racconti del volume “Cous Cous Blues”. Fra le indagini disponibili per i lettori anche “Mare, amore e barbecue: un’indagine di Iachìno Bavetta a Mondello”, “La dea del grano: un’indagine di Iachìno Bavetta a Gangi”. Il racconto “Delitto ai Candelai” è invece disponibile all’interno della raccolta “Giallo Siciliano”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.