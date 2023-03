“Trenta giorni e 100 lire”: la Fidapa presenta il libro di Ester Rizzo

Sabato 4 marzo il circolo Empedocleo di Agrigento, in piazza San Giuseppe, ospiterà alle 17,30 la presentazione del libro “Trenta giorni e 100 lire” di Ester Rizzo. Ad organizzare l’evento è la sezione agrigentina della Fidapa presieduta da Carmelina Guarneri con il Lions Club Chiaramonte presieduto da Edoardo Sessa.

Dopo un’accurata ricerca storica presso l’Archivio di Stato di Agrigento, l’autrice ha ricostruito una storia dimenticata, ma documentata, ambientata durante la prima guerra mondiale, per dar voce alle donne che erano state relegate nell’oblio. Donne siciliane pacifiste della terra agrigentina, madri, mogli, figlie, sorelle di uomini chiamati “a fare la guerra”, che hanno osato sfidare le cariche istituzionali per protestare contro la guerra, manifestando con pezze bianche attaccate alle canne e gridando “Abbasso la guerra! Vogliamo la pace!”.

Prima di protestare, le donne, per timore di essere arrestate e non poter tornare a casa per cucinare, predispongono la cena per i propri cari. I carabinieri riescono ad arrestare alcune manifestanti e il pretore di Campobello di Licata applica ad una di loro “la pena degli arresti per mese uno, lire cinquanta di ammenda e lire cento di multa” (fascicolo penale del 1917 conservato presso l’Archivio di Stato di Agrigento).

La scrittrice in questo racconto lancia un messaggio contro lo stereotipo che vede la donna sottomessa all’uomo, adatta solo ad assumere il ruolo di moglie e di madre, inidonea a far parte della vita sociale, politica, economica e culturale. Ancora una volta, Ester Rizzo invita a riflettere sul tema dell’emancipazione femminile, sul superamento di pregiudizi e sulla parità di genere.