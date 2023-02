“Con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia e l’autismo”: si presenta il libro di Davide Faraone

Il 10 febbraio alle 10, nell’aula polifunzionale “Valenti” dell’istituto comprensivo statale “Gaetano Guarino” di Favara diretto da Gabriella Bruccoleri, in via Capitano Emanuele Basile, sarà presentato il libro “Con gli occhi Di Sara. Un padre, una figlia e l’autismo” di Davide Faraone alla presenza dell’autore. Prevista la partecipazione delle classi quarta C della scuola primaria e terza B e C della scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni della quarta C ripresenteranno il laboratorio “Dentro la tua testa, dentro il tuo cuore” mentre le altre classi coinvolte stimoleranno l’autore con domande sul testo. L’aula sarà allestita con i lavori del concorso “Raccontami l’autismo” e saranno proiettati video a tema. Collaboreranno tutti i docenti di sostegno. Ma ci saranno anche gli alunni dell’istituto “Martin Luther King” con un prodotto grafico, un testo o riflessione

La parte tecnica sarà curata dal professore Sciumè. Il referente è la professoressa Manuela Cascino con la collaborazione della professoressa Giusy Azzaretto.