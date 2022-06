“B.R. Ammazzate Banksy”: al Garden Beach si presenta il libro di Vincenzo Profeta

Prezzo non disponibile

Lo scrittore e artista palermitano Vincenzo Profeta presenterà il suo libro “La Palermo male” sabato 4 giugno alle 19 al Garden Beach di Agrigento in viale Cannatello (via Francesco Canta).

Profeta torna a far parlare di sé con un altro libro provocatorio che, questa volta, prende di mira il mondo della street art.

Pubblicato dalla casa editrice romana GOG, il pamphlet “B.R. Ammazzate di Banksy” è un'opera di straordinaria forza riflessiva sul mondo dell'arte contemporanea e, in particolare, su quello dei murales e dei graffiti che, secondo l'autore, hanno perso il loro messaggio iniziale di grido del disagio sociale per essersi trasformato nel tempo in linguaggio di sistema asservito ai dogmi del politically correct.

L'evento si terrà a bordo piscina e sarà moderato dal blogger Roberto Bruccoleri. E' promosso dall'associazione culturale “Testaccio Lab”. Ingresso riservato ai soli soci. Il tesseramento obbligatorio è pari a 5 euro e ha validità annuale. Per ulteriori informazioni chiamare al 340 4698009.