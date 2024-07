Libri al seminario vescovile, si presentano i volumi della “Edizioni del Roveto”

Prezzo non disponibile

Nel chiostro del seminario vescovile, giovedì 11 luglio alle 19, sarà presentato al pubblico il catalogo della casa editrice “Edizioni del Roveto” che nasce su iniziativa di una famiglia siciliana fortemente legata alla propria terra e al proprio territorio.

Un appuntamento vche permetterà di viaggiare tra romanzi, racconti, letteratura per l’infanzia e poesia. Nel solco della linea adottata per le manifestazioni pubbliche curate dalla biblioteca diretta da Alfonso Cacciatore, sarà non solo un appuntamento con i testi delle “Edizioni del Roveto”, ma sarà un evento culturale caratterizzato da stralci di teatro di figura con un tuffo tra gli odori e i sapori della terra di Sicilia che si sprigioneranno nel settecentesco chiostro. Il taglio dell’evento, coordinato da Chiara Ippolito, ha permesso il convogliare di diversi patrocini: del Comune di Agrigento e di Racalmuto, paese d’origine degli editori, della Fondazione Sciascia e di Casa Sciascia.

A presentare i testi delle collane saranno Lilia Cavaleri e Marianna Giancani, rispettivamente docenti di lettere classiche al Liceo Empedocle di Agrigento e di storia e filosofia presso i licei di Canicattì; Francesco Catalano, preside dell’istituto comprensivo Castagnolo di Agrigento; Provvidenza Maria Mogavero, bibliotecaria e operatrice culturale; Diego Guadagnino, avvocato, letterato e scrittore. Le letture scelte saranno di Adele Troisi e Daniela Zarbo. Diverse anche le voci che arricchiranno il viaggio: saranno di Donatella Mangione, Rosa Maria Cani, Giovanna Castellano, Giusi Russello e Gaetano Marongiu. Due gli ospiti speciali: Luigi Burruano, medico odontoiatra che introdurrà la serata, e Carlo Di Mare che darà voce al burattino Draghetto Olly.

All’evento saranno presenti gli editori i quali anticiperanno le prossime uscite editoriali. A chiudere la manifestazione lo show cooking di Euroform Agrigento, la scuola professionale dei mestieri, che permetterà a tutti i partecipanti di partecipare a una degustazione. Il brindisi finale sarà offerto dall’azienda agricola Burruano di Racalmuto. La partecipazione è gratuita. A disposizione il parcheggio all’interno del seminario.