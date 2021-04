Presentazione del libro di Felice Cavallaro, Sciascia L’eretico: il programma

L’evento previsto per oggi pomeriggio 20 aprile 2021 alle 16 nell’aula magna del Consorzio Universitario ”Presentazione del libro di Felice Cavallaro, Sciascia L’eretico”, per motivi legati alla difficoltà di garantire lo spazio adeguato per la distanza sociale, in ottemperanza delle normative anti contagio, verrà trasmesso soltanto in diretta streaming sul canale social dell’associazione “Strada degli Scrittori”.

Rimane comunque invariato il programma che prevede la partecipazione del presidente del consorzio Universitario Empedocle, Antonino Mangiacavallo, insieme all’autore del libro Felice Cavallaro ed al coordinatore delle attività, Salvatore Picone.