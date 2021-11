Premio internazionale Telamone, la cerimonia torna in presenza: ecco tutti i riconoscimenti

Prezzo non disponibile

Torna il premio Telamone ad Agrigento, con la cerimonia di consegna che, come da tradizione, si svolgerà nella sala Zeus del museo archeologico “Pietro Griffo” (ex San Nicola). L'appuntamento è sabato 27 novembre alle 17,15. L'evento torna a svolgersi in presenza.

Si tratta dell’edizione numero 44 della rassegna internazionale che premia individui esemplari nelle iniziative di rinnovamento della società: con l’assegnazione delle famose statuette rende omaggio a chi rappresenta la speranza di una vita migliore, siciliani illustri che mettono in risalto l’operosità della nostra isola.

Quest’anno il premio internazionale "Telamone 2021" per il dialogo e la solidarietà tra i popoli è conferito al rabbino capo di Roma Riccardo Shemuel Di Segni. Gli altri insigniti sono: Stefania Auci (scrittrice, autrice della saga sui Florio con i leoni di Sicilia e l'inverno dei leoni", Antonio Balsamo (autorevole magistrato, presidente tribunale di Palermo), Fabio Castiglione (medico urologo di chiara fama impegnato a Londra), Carlo Giarratano (comandante peschereccio che con il suo equipaggio ha salvato da morte sicura 50 naufraghi di un'imbarcazione in gravissime difficoltà nel canale di Sicilia), Antonio La Spina (presidente nazionale delle Pro-Loco d'Italia), Antonio Manzini (scrittore, regista, attore, sceneggiatore), Lorenzo Reina (Artista-pastore che ha realizzato sui Monti Sicani il bellissimo teatro Andromeda), Pierpaolo Ruta (titolare dell'antica dolceria Bonajuto di Modica, capitale del cioccolato), Salvo Toscano (giornalista della Rai).

La cerimonia sarà introdotta dal sindaco della città, dr. Franco Miccichè, e dalla presidente onoraria del Centro programmazione Azione sociale Chiara Cilona. La serata sarà condotta da Daniela Spalanca, le motivazioni saranno lette da Rosy Mandracchia con interventi al piano del maestro Edoardo Savatteri.

A conclusione della serata, nel pianoro antistante la chiesa di San Nicola, sarà acceso il tripode dell'amicizia.

La poetessa Giuseppina Mira leggerà i versi dedicati ai “Telamoni”.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Agrigento, dall’Assemblea e Presidenza regionale siciliana, dal Parco Valle dei Templi di Agrigento e dall’Acsi provinciale.