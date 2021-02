"Premio San Biagio 2021", riconoscimento per la Caritas di San Biagio Platani

Tutto pronto per la settima edizione del “Premio San Biagio” che l’associazione culturale Noi conferisce per l’anno 2021 alla caritas parrocchiale di San Biagio Platani.

Il premio vuole essere un riconoscimento al silenzioso e assiduo lavoro svolto dai volontari della Caritas sambiagese nel periodo di emergenza Covid per portare ristoro e aiuto alle famiglie in difficoltà, ed all’impegno del “Centro di Ascolto”, aperto da pochi mesi, che ha disinnescato molte situazioni critiche e segnalato alle Autorità situazioni che necessitavano di un rapido intervento.

L’Associazione culturale Noi di San Biagio Platani - presieduta da Dario Favatella - con il riconoscimento conferito quest’anno rende visibile il lavoro svolto dalle associazioni di volontariato e dai cittadini sul territorio senza mai fermarsi in questo lungo tempo. Come parte di un ingranaggio insostituibile di una società articolata, il volontariato sambiagese ha contribuito al funzionamento della Comunità spendendosi con discrezione e senza esposizioni mediatiche a favore di chi ha sofferto il contagio del Covid o le conseguenze economiche da esso derivate. Emerge così il lavoro dei numerosi volontari che si adoperano a San Biagio lontano dalla ribalta ai quali si vuole esprimere gratitudine.

Il “Premio San Biagio” per il 2021 sarà consegnato dall’Associazione Noi ai componenti la Caritas quando le condizioni normative antiCovid lo consentiranno. Allo stesso tempo, verrà consegnato il Premio 2020 – conferito a Antonino Oddo, Santo Lapunzina e Maria Leopardi, quale ringraziamento della Comunità per l’opera di bonifica delle Istituzioni comunali sambiagesi - che non è stato possibile dare lo scorso anno per le restrizioni sanitarie.

Alla iniziativa del conferimento del “Premio San Biagio” 2020 e 2021 si sono aggiunte le Associazioni dei cittadini sambiagesi residenti a Parma, Milano-Lodi e Chicago.

Motivazione del Premio San Biagio 2021:

“Alla Caritas parrocchiale di San Biagio Platani, per il costante impegno a favore della Comunità reso con carità cristiana e silenzio evangelico. Durante la pandemia non ha smesso di guardare ai più deboli ed ha continuato a svolgere la sua opera meritoria ed insostituibile.

Esempio di bene gratuito e disinteressato, i volontari hanno arricchito la Comunità sambiagese in un periodo dove ogni cosa sembrava perdersi. L’impegno di tutti i volontari della Caritas e delle Associazioni, o singoli cittadini, che hanno lavorato in silenzio nel tessuto della nostra Comunità è un patrimonio da non disperdere e da tutelare per il futuro”.