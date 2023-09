Premio Nino Martoglio, serata dedicata al regista Zavvo Nicolosi e al suo film “La primavera della mia vita”

Sabato 23 settembre alle 20,30, al centro polifunzionale San Nicola - Stella Castiglione di Grotte, sarà conferito il premio speciale “Nino Martoglio” per il cinema a Zavvo Nicolosi, regista dei cantanti Colapesce e Dimartino.

Prevista la presentazione, moderata dalla giornalista Maria Lombardo, del film “La primavera della mia vita”, con Colapesce e Dimartino. Nicolosi ha firmato la regia del lungometraggio. La manifestazione è ideata e diretta da Aristotele Cuffaro e si avvale del patrocinio del comune di Grotte.

Zavvo Nicolosi è un regista e sceneggiatore laureato in medicina, con specializzazione in psichiatria. Dal 2011 si occupa di videomaking con il collettivo Ground’s Oranges di Catania, con Jacopo Saccà, Dimitri Di Noto, Marco Riscica e Riccardo Nicolosi. Ha realizzato decine di videoclip musicali per molti artisti italiani come Colapesce, Dimartino, Zen Circus, Mario Venuti, Gazzelle e Baustelle.

Ha vinto numerosi premi per cortometraggi e vidoclip tra cui quello del brano “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino, in concorso al Festival di Sanremo. Nel 2023, insieme a Giovanni Tomaselli, ha realizzato un altro video della coppia musicale, “Splash”, secondo brano del duo siciliano in gara a Sanremo.

“La primavera della mia vita” (2023) è il suo film d’esordio che annovera, come protagonisti, Colapesce e Dimartino.