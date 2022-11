Circolo Empedocleo, prima edizione del premio nazionale di giornalismo per ricordare Salvatore Gilotti

Prezzo non disponibile

Organizzato dal sindacato SAGI, si svolgerà marted’ 15 novembre alle 17,30, al circolo Empedocleo di Agrigento, la prima edizione del premio nazionale di giornalismo intitolato alla memoria di Salvatore Gilotti.

Maestro per diverse generazioni di giornalisti siciliani, Gilotti è stato per molti anni responsabile delle pagine provinciali del Giornale di Sicilia. Alla cerimonia di consegna della targa-premio, che sarà assegnata da una giuria del sindacato ad un giovane giornalista, prenderanno parte anche i colleghi che hanno lavorato nel tempo con Gilotti. La manifestazione sarà coordinata dal responsabile regionale del SAGI Enzo Nocera e vedrà anche la partecipazione, con un proprio contributo in video, dello scrittore e giornalista Matteo Collura che iniziò la propria carriera proprio al Giornale di Sicilia e che ricorderà brevemente la sua esperienza con Gilotti. I lavori saranno conclusi dal segretario nazionale del SAGI Nino Randisi.