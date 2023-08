Il teatro siciliano è al centro della scena: terza serata del premio "Camilleri"

Terzo appuntamento con il grande teatro questa sera alle 21,30 in piazza Kennedy, in occasione del V premio Vigata – Andrea Camilleri, patrocinato dal Comune di Porto Empedocle ed Enel.

Dopo il successo della serata inaugurale con lo spettacolo messo in scena dal Laboratorio Vigata con l’opera “Hey you Hey you" e domenica scorsa con “L’ultima estate", la rassegna riprende con una compagnia siciliana doc, cio la "Nino Martoglio" di Grotte con “Vulannu vulannu, Patri figliu e d’unni pigliu”, autore e regista di Giovanni Volpe, protagonista Aristotele Cuffaro.

“La paura di vivere e sognare; la povertà incombente e lo sfruttamento della divinità a fini commerciali, il razzismo e la non accettazione del diverso, l’ipocrisia e la convenzione sociale, sono gli ambiti nei quali Aristotele Cuffaro dà prova di abile trasformismo e sempre più consolidate capacità da puro e poliedrico attore dialettale. La kermesse teatrale intitolata ad Andrea Camilleri ha in Giovanni Volpe il direttore artistico e Mario Silvano il direttore organizzativo, nonché “papà”

del premio Vigata, istituito nel 2003.