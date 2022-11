"Dona Maiora", al museo Griffo si premiano coloro che si sono distinti per impegno, sprezzo del pericolo e professionalità

Domani, giovedì 17 novembre, alle ore 20, nella sala Zeus del museo archeologico regionale Pietro Griffo, andrà in scena la prima edizione del premio "Dona Maiora". La manifestazione è organizzata dalla sezione agrigentina dell'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia) ed è stata voluta fortemente dal suo presidente, il cavaliere Tenente Carmelo Fenech. Il premio "Dona Maiora" è destinato al personale appartenente ai "corpi armati e non" dello Stato che nel corso dell’anno si sia distinto per professionalità, attaccamento al corpo di appartenenza, encomiabile impegno, sprezzo del pericolo e spiccata iniziativa nell'esercizio della loro professione e nel servizio alla tutela della collettività.

Alla cerimonia sarà presente il maggiore Sergio Palmeri delegato regionale Unuci che leggerà un messaggio del generale di brigata Federico Sepi, presidente nazionale Unuci.

Saranno premiati i vigili del fuoco, la polizia penitenziaria, la polizia di Stato, la guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la marina militare e il 46esimo reggimento Trasmissioni - Esercito italiano. Le varie premiazioni saranno intervallate da momenti musicali con gli interventi artistici del pianista, il maestro Salvatore Galante e del soprano Giovanna Vullo.